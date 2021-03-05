Гуцан: Вологодской области удалось стабилизировать ситуацию в экономике в период пандемию

ВОЛОГДА, 5 марта. /ТАСС/. Правительству Вологодской области удалось стабилизировать ситуацию в экономике в условиях пандемии, а также создать условия для дальнейшего развития региона. Такова оценка полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, который в пятницу побывал в Вологде, сообщила пресс-служба вологодского губернатора.

"Практически все предприятия [на территории области] в этот сложный период работали. Пандемия серьезно сказалась на сфере обслуживания, на малом и среднем бизнесе. Однако ключевые экономические показатели стабильны", - привела пресс-служба слова Гуцана, сказанные им в ходе рабочей встречи с губернатором Олегом Кувшинниковым и совещания по выполнению поручений президента РФ и реализации национальных проектов.

Было отмечено, что после ограничений в пандемию удалось создать условия для дальнейшего развития региона. Так, индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 102,3%, прирост производства в добывающей промышленности - 11%.

В целом в регионе достигнуты 89% показателей по национальным проектам. В ходе обсуждений были отмечены как успехи региона, так и направления, по которым необходимо усилить работу. Полпред обратил внимание на недостижение ряда показателей по нацпроекту "Здравоохранение", проблемы, связанные со строительством детского сада на 420 мест в Череповце, реконструкцией аэропорта в Великом Устюге, и ряд других. "Все эти направления и объекты должны быть на вашем личном контроле. Необходимо принять комплекс дополнительных мер для решения всех проблемных вопросов", - обратился полпред к главе региона.

Губернатор гарантировал исполнение обязательств. "У нас большие планы на 2021 год, и мы гарантируем, что выполним все взятые на себя обязательства, в полном объеме реализуем поручения президента, национальные проекты и будем работать над замечаниями", - резюмировал Кувшинников.

Также в ходе рабочей поездки Александр Гуцан оценил возможности Центра управления регионом (ЦУР) Вологодской области, который был открыт первым в СЗФО и сегодня входит в первые 10 подобных центров России. С момента официального открытия в октябре прошлого года специалистами ЦУР отработано свыше 45 тыс. сообщений, поступивших через систему "Инцидент менеджмент", и порядка 7 тыс. сообщений через платформу обратной связи "Госуслуги Жалобы". Возможности ЦУРа объединены с ситуационным центром губернатора, что позволяет мгновенно реагировать на серьезные ЧП и аварийные внештатные ситуации. Сейчас на контроле специалистов находится ситуация с паводком, последствия которого, по мнению экспертов, могут стать самыми серьезными за последние пять лет.