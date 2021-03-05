{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США и ЕС договорились заморозить все таможенные пошлины по торговому спору Boeing и Airbus

Речь идет о пошлинах на сумму свыше $10 млрд
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен EPA-EFE/ARIS OIKONOMOU/POOL
Описание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© EPA-EFE/ARIS OIKONOMOU/POOL

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с многолетним торговым спором по делу Boeing и Airbus. Об этом написала в Twitter фон дер Ляйен.

"С удовольствием поговорила с президентом США Джо Байденом. В качестве нового старта партнерства ЕС - США мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing - Airbus, на авиационные и неавиационные товары на период в четыре месяца", - заявила она.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Фон дер Ляйен, Урсула
Российские индексы завершили торги разнонаправленно
Индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3414,13 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,5%, до 1447,46 пункта
Читать полностью