США и ЕС договорились заморозить все таможенные пошлины по торговому спору Boeing и Airbus

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с многолетним торговым спором по делу Boeing и Airbus. Об этом написала в Twitter фон дер Ляйен.

"С удовольствием поговорила с президентом США Джо Байденом. В качестве нового старта партнерства ЕС - США мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing - Airbus, на авиационные и неавиационные товары на период в четыре месяца", - заявила она.