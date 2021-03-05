Минэкономразвития ожидает пика годовой инфляции в марте

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнется снижение темпов роста цен, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Март 2021 года".

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам марта ожидается замедление инфляции в помесячном выражении до 0,5-0,6% м/м. В годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему. По оценке Минэкономразвития России, в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего ее темпы начнут постепенно снижаться", - говорится в обзоре.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен в феврале внесла продовольственная инфляция. "Повышательное давление на динамику цен оказало ускорение роста цен на плодоовощную продукцию до 5,6% в месячном выражении (с 4,8% в январе). Вместе с тем ценовая динамика за январь - февраль в целом соответствует уровню последних двух лет. При этом по отдельным товарам в отчетном месяце сохранились повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, огурцы)", - говорится в обзоре министерства.

Рост цен на мировом рынке

Как отмечают в Минэкономразвития, реализация принятых правительством мер, направленных на сдерживание роста цен, способствовала улучшению ценовой ситуации несмотря на продолжающийся рост мировых цен. "Индекс [мировых] цен на продовольственные товары Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН в феврале увеличился на 2,4% в месячном выражении в долларовом выражении (4,4% в январе), обновив локальный максимум по уровню с августа 2014 года", - добавляют в министерстве. Кроме того, мировые цены на сахар увеличились на 6,4% в месячном выражении (8,1% в январе), на масла - на 6,2% (5,8% в январе), на зерновые - на 1,2% (7,1% в январе).

Вместе с тем в феврале в РФ продолжилось снижение цен на сахар, замедлился рост цен на муку. По оценке Минэкономразвития, рост цен на масло подсолнечное сохраняется на умеренном уровне.

Значимый вклад в повышенный рост цен в непродовольственном сегменте внесла динамика цен на подакцизную продукцию: продолжающееся удорожание бензина (+0,9% против +1% в январе) и ускорение роста цен на табачную продукцию (1,7% и 0,9%). Кроме того, вклад в ускорение инфляции внесли более высокие темпы роста цен на строительные материалы и мебель.

В секторе услуг темп роста цен сохранился на уровне предыдущих двух месяцев, с исключением сезонного фактора рост цен ускорился до 0,31% в месячном выражении с 0,25% в январе. "В условиях возросшего спроса на фоне снятия ограничений ускорился рост цен на услуги зарубежного туризма (Турция, ОАЭ) и услуги воздушного транспорта, продолжился повышенный рост цен на услуги гостиниц, услуги культуры. При этом на санаторно-курортные и экскурсионные услуги рост цен замедлился", - поясняют в Минэкономразвития.