Минцифры может увеличить количество департаментов и число заместителей министра

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минцифры планирует увеличить число заместителей министра с 9 до 10 и расширить число департаментов с 15 до 18. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 2 постановления правительства РФ от 2 июня 2008 года №418 "О Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ" слова "9 заместителей" заменить словами "10 заместителей", слова "15 департаментов" заменить словами "18 департаментов", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к проекту, данные изменения могут произойти после передачи Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. "В связи с передачей, а также закреплением новых полномочий, планируется увеличение штатной численности Минцифры России, а также введение дополнительной должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - говорится в документе.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года.