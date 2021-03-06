Россияне в феврале стали чаще покупать иностранную валюту

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россияне в феврале этого года стали чаще покупать доллары и евро, чем в январе, показало исследование банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

"По сравнению с январем 2021 года россияне стали чаще покупать валюту, чем раньше, и реже продавать доллары и евро. Американский доллар по-прежнему в приоритете у россиян при выборе валюты. Количество "февральских" операций с ним превышает показатели по евро в 2,5 раза", - отмечается в исследовании.

При этом, согласно данным банка, в общем количестве валютообменных операций в минувшем месяце на продажу иностранной валюты пришлось 55%, а на покупку - 45%. Однако относительно января количество покупок долларов в феврале выросло на 10%, а евро - на 9%. На фоне этого продажи долларов снизились на 3%, а евро - на 13%.

Вместе с тем общий средний чек одной валютообменной операции практически не изменился - 74 767 рублей против 74 801 рублей в январе. При этом он вырос на 25% в сравнении с февралем прошлого года.

Прогноз эксперта

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, в марте средний курс доллара будет колебаться в пределах 72-77 рублей, а евро - 87-93 рубля.

"В феврале рубль был волатилен в связи с геополитическими рисками - опасениями ужесточения санкционной политики новой администрацией США. На данный момент новые санкции США и ЕС в отношении РФ оказались без каких-либо серьезных экономических или секторальных ограничений. В марте в фокусе внимания будет мировой спрос на нефть, а также развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса, из-за чего ряд стран вновь объявляют краткосрочные локдауны", - пояснил свою позицию Тимошенко, слова которого привела пресс-служба банка.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в "Русском стандарте" в феврале и январе 2021 года, а также феврале 2020 года.