Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет", - сказал премьер.

В декабре 2020 года после двух лет разработки в Кузбассе была принята стратегия социально-экономического развития до 2035 года, которая направлена на диверсификацию региональной экономики. Документ был разработан на основе указа президента РФ о национальных целях развития до 2030 года. Для достижения стратегических целей ведется разработка программы социально-экономического развития Кузбасса, она должна быть рассчитана на более короткий срок - до 2024 года и включать в себя порядка 20 мероприятий, в том числе по реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ЖКХ, туризма. Владимир Путин ранее поручил утвердить программу до конца марта.