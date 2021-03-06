Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса на период до 2024 года.

"Программа социально-экономического развития, которая разрабатывалась некоторое время, сегодня будет утверждена. Очень важно, что мы за эти фактически трое суток смогли найти возможность согласовать все мероприятия, которые есть в этой программе, согласовать их с региональными властями, с бизнесом, найти источники финансирования", - сказал премьер, завершая совещание. "Я считаю, что мы ее можем утвердить с учетом поправок тех предложений, которые были высказаны, поэтому я это сделаю прямо сейчас", - сказал он.

Мишустин поздравил всех участников совещания с окончанием этой работы и лично поблагодарил всех руководителей, причастных к созданию программы. Слова благодарности премьер адресовал губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, вице-премьеру Марату Хуснуллину, главе Минфина Антону Силуанову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, а также помощнику президента РФ Максиму Орешкину.