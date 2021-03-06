FT: ЕС заинтересован в поставках вакцин AstraZeneca, произведенных в США

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) призовет власти США разрешить экспорт нескольких миллионов доз вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, произведенных на территории Соединенных Штатов. Как сообщила в субботу газета Financial Times , ЕС обратится с такой просьбой к американским властям в свете нехватки производственных мощностей в континентальной Европе и возникших по этой причине проблем с поставками препарата.

По сведениям издания, Еврокомиссия (ЕК) планирует поднять данный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном с целью укрепить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Отмечается, что Брюссель также хочет получить от американских властей гарантии беспрепятственных поставок ключевых компонентов вакцины, необходимых для ее производства в Европе.

Газета указала, что пойти на подобный шаг ЕС вынудили задержки с поставками вакцины AstraZeneca ввиду производственных трудностей в странах - членах объединения. Согласно Financial Times, изначально планировалось, что в первом квартале 2021 года Евросоюз получит не менее 100 млн доз оксфордского препарата, однако сейчас компания планирует поставить к концу марта лишь 40 млн доз.

Издание также напомнило, что ситуация с возможными поставками вакцины из США усложняется тем, что в декабре прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять препарат от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все американские граждане. Ранее Белый дом заключил контракт, гарантирующий доступ к 300 млн доз вакцин AstraZeneca. При этом сам препарат пока не был одобрен американским регулятором.

Обращение к американским властям готовится на фоне того, как в пятницу Еврокомиссия заблокировала отправку в Австралию партии вакцины AstraZeneca, произведенной на территории Италии. Такое решение было принято в связи с тем, что компания-производитель не выполнила свои обязательства по контракту с ЕС.

В конце января ЕК запустила механизм контроля экспорта вакцины за пределы Евросоюза после того, как все западные компании - поставщики вакцины, с которыми Еврокомиссия заключила соглашения о предзаказе вакцин, по очереди объявили, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. После этого ЕК объявила, что любые поставки за пределы Евросоюза вакцин этих компаний, произведенных в странах ЕС, должны получать разрешение национальных регуляторов и Еврокомиссии. Таким образом, Еврокомиссия намерена добиться увеличения поставок в страны ЕС в краткосрочной перспективе.