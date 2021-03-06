Володин заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается

"Этой темы у нас в повестке нет. Вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Напротив, на недавней встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе индексацию пенсий работающим пенсионерам", - приводятся слова Володина в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появились заявления депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что после думских выборов, которые пройдут в сентябре, граждан России может ждать новое повышение пенсионного возраста. Володин в свою очередь отметил, что "приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований". "Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность", - подчеркнул Володин.

Он также добавил, что в последнее время депутаты Госдумы приняли целый ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров. "В частности, они освобождены от налога на имущество. Для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование. Для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта. Отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки", - напомнил Володин, подчеркнув, что депутаты будут продолжать работу по поддержке пенсионеров.