"Курорты Северного Кавказа" и "Корпорацию развития Северного Кавказа" объединят в мае

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Объединение "Курортов Северного Кавказа" (КСК) и "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК) в единую организацию, которая объединит функции действующих институтов, завершится в мае. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Там идет процесс реорганизации. У нас идет объединение двух институтов - КСК и КРСК, в мае это будет единая организация", - сказал замминистра.

Ранее правительство РФ утвердило дорожную карту по реорганизации двух основных институтов развития Северо-Кавказского федерального округа - "Корпорации развития Северного Кавказа" и "Курортов Северного Кавказа".

На Северном Кавказе действуют АО "Курорты Северного Кавказа", созданное в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в макрорегионе, а также "Корпорация развития Северного Кавказа" - государственный инвестиционный фонд, который работает с 2011 года.