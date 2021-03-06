Чернышенко заявил, что потребность в IТ-кадрах в России составляет до 1 млн специалистов

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 6 марта. /ТАСС/. Россия сможет преодолеть существенный дефицит кадров по IТ-направлениям, который сейчас по разным оценкам составляет от 700 тыс. до 1 млн специалистов. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания "Кадры для будущего", которое в субботу проходит в Иннополисе в Татарстане.

"Я очень благодарен коллегам за то, что они активно включились в работу. Действительно, сегодня показали результаты деятельности рабочих групп, которые вселяют уверенность в то, что мы сможем преодолеть тот гигантский дефицит рабочих специальностей в области IТ, а это по разным оценкам от 700 (тыс.) до 1 млн человек. Есть разные инструменты, которые позволяют преодолеть эту большую разницу, в том числе и увеличение бюджетных мест, и перераспределение, и приоритизация усилий", - сказал он.

Также Чернышенко отметил, что в этом процессе большую роль сыграют руководители учебных заведений. "И важная инициатива о том, что мы сейчас вместе с министерством образования запускаем цикл сплошного assesment (оценки) руководителей всех высших учебных заведений, в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут непосредственно участвовать в разработке новой госпрограммы в области науки и образования", - добавил вице-премьер.

Пересмотр образовательных стандартов

Чернышенко рассказал, что пересмотр образовательных стандартов по IТ-специальностям пройдет до начала нового учебного года в 2021 году.

"И сегодня очень важные решения были приняты как раз в том, что основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения (до начала нового учебного года в 2021 году). Это очень сложная, амбициозная задача, мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задают текущие задачи, которые поставил президент перед правительством. И времени на раскачку нет", - сказал он.

Чернышенко отметил, что в субботу в Иннополисе прошло важное событие для сферы образования в целом. "Впервые в таком масштабе была проведена встреча, в которой участвовало онлайн и лично около 500 ректоров, представителей бизнеса и руководителей федеральных органов власти. Обсуждались очень важные вопросы, в том числе и подготовка социально-экономической стратегии, которой занимается сейчас правительство. И основа ее - это, конечно, кадры", - добавил он.