S7: задержка вечернего рейса из Кузбасса не связана с поездкой премьера в Кемерово

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вылет рейса Кемерово-Новосибирск был задержан на 47 минут из-за позднего прибытия самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании S7.

"6 марта рейс S7 5318 Кемерово - Новосибирск вылетел с задержкой в связи с поздним прибытием воздушного судна из Новосибирска. Задержка составила 47 минут, фактическое время вылета - 19:42 по местному времени. Пассажиры ожидали посадки в здании аэровокзала, с ними работали представители авиакомпании", - сообщили в авиакомпании в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать распространяемую в соцсетях информацию о том, что задержка связана с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина в Кемерово.

Глава правительства 6 марта совершил рабочую поездку в Кемерово.