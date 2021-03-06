Байден сообщил, что выплаты гражданам в рамках экономического плана начнутся уже в марте

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил в субботу, что единовременные выплаты гражданам в рамках пакета стимулирующих экономику мер начнутся в этом месяце. Американский лидер выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате Конгресса соответствующей программы в размере $1,9 трлн.

"В рамках этого плана граждане, нуждающиеся в помощи, получат чеки начиная с этого месяца. 85% американских семей получат прямые выплаты в размере $1 400 на человека, - сказал он. - Обычная семья среднего класса с тремя детьми получит $5 600. Это начнется скоро".

Президент также выразил уверенность, что пакет стимулирующих мер поможет справиться с пандемией.

По его словам, средства будут направлены на расширение мощностей производства и распределения вакцин. "Тогда мы сможем привить каждого американца раньше. Надеюсь, что мы получим достаточное количество доз вакцин к середине мая, - отметил Байден. - <...> Этот план направит на путь к победе над вирусом".

Байден надеется, что Палата представителей Конгресса быстро примет законопроект, чтобы документ был отправлен ему на подпись.

Пакет стимулирующих мер базируется на предложенной президентом США программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта в верхней палате американского законодательного органа ранее выступили 50 сенаторов, против - 49. Палате представителей предстоит вновь рассмотреть документ, поскольку в него были внесены некоторые изменения. В частности, в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, при этом принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит $300, программа пособий продлится до 6 сентября.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.