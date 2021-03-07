Эксперты оценили перспективы просевших акций технологического сектора

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Произошедшая коррекция в акциях роста может стать удачной точкой для входа, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, инвесторы в 2021 году продолжат перераспределять средства в бумаги компаний из наиболее пострадавших отраслей, однако и длительного медвежьего тренда в техсекторе пока не предвидится; в частности, одобрение пакета стимулирования экономики США может оказать мощную поддержку бумагам таких компаний, добавили они.

К концу уходящей недели индекс Nasdaq, отражающий конъюнктуру на рынках высоких технологий США, откатился от своих февральских пиков более чем на 10%. Более того, падение цены в акциях некоторых компаний вышло за рамки политкорректного термина "коррекция", добавил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Среди таких можно выделить занимающуюся искусственным интеллектом компанию C3.AI, созданную одним из основателей Oracle Томом Сибелем. Акции C3.AI начали торговаться 9 декабря, достигая на пике $183, сейчас они стоят $90.

Между тем, акции компании JFrog дорожали до $95, но сейчас стоят $47. "Цена достигла приблизительного уровня при размещении заявок во время IPO, которая составляла $44. Так что тот, кто мечтал об участии в первичном размещении бумаг этой компании, но не получил аллокации, сейчас может удовлетворить свое желание", - пояснил Делицын. Стоимость акций еще одной "облачной" фирмы Datto Holding после роста до $33 вернулась к нижней границе размещения в $24. В свою очередь традиционные фундаментально сильные IT-бренды, такие как Oracle, IBM и Cisco сильно не подешевели, добавил эксперт.

"Рост" начал уступать "стоимости"

Сектор технологических компаний считался перекупленным и густонаселенным еще осенью и в начале зимы, отметил заместитель гендиректора по активным операциям "Велес Капитал" Евгений Шиленков. "Все об этом говорили и на волне вакцинации ожидали перетока инвесторов в сторону компаний value [стоимости]. Собственно говоря, мы этот переток всю зиму и наблюдаем мощными толчками", - добавил он.

Акции циклических отраслей и невысокой стоимости, в том числе сырьевого и банковского секторов, в 2021 году вероятнее всего продолжат демонстрировать опережающую динамику на фоне преодоления пандемии COVID-19, добавил аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Илья Купреев. Данный тренд может усилиться к середине года, учитывая ожидания по существенному улучшению макроэкономических показателей, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Айнур Дуйсембаева.

Еще одним важным фактором коррекции техкомпаний стал рост 10-летних облигаций США до 1,5%, которые еще летом стоили 0,6-0,7%. "Это, безусловно, сказывается на мультипликаторах. Деньги дешевыми, как ожидалось ранее, долго не будут, стоимость казначейских облигаций уже закладывает рост инфляции на восстановление экономики США и, соответственно, возможно ужесточение политики ФРС", - пояснил Шиленков.

То, на сколько текущая коррекция акций роста будет продолжительной и глубокой, будет зависеть скорее от оценки общерыночных рисков восстановления экономик и инфляционных ожиданий, добавил старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Максим Кондратьев. Однако на текущем уровне произошедший спад скорее является возможностью найти и купить интересные подешевевшие активы, отметил он.

Стоит ли выкупать просевшие "техи"

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, коррекция в компаниях роста является локальной на фоне годового ралли, длительного медвежьего тренда в этом секторе пока не предвидится. Однако спешить немедленно и в больших объемах заходить в просевшие бумаги пока не следует, так как есть риск, что забирать средства для вложения в "офлайн" инвесторы могут еще два или три месяца, полагает Леонид Делицын.

Изменить рыночный сентимент к лучшему и поддержать "техи" может окончательное утверждение нового пакета стимулов американской экономики на $1,9 трлн, добавил старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. "США только что приняли очередной крупный пакет выплат в пользу населения. Деньги получат 140 млн семей, и львиная часть этой суммы, как и прежде, будет инвестирована в бумаги с высоким потенциальным доходом, то есть в те же акции IT и биотеха. Это произойдет просто потому, что данные отрасли имеют наибольший потенциал масштабирования после кризиса", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В инвестициях никогда не следует следовать принципу "все на зеро" - портфель важно диверсифицировать и не ставить акцент на компании из одного сектора, добавил старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Максим Кондратьев. "Я привержен довольно стандартному, но в месте с тем действенному принципу инвестирования "лесенкой". Дно рынка угадать невозможно. Поэтому вход частями на горизонте некоторого периода времени обычно дает большую эффективность", - пояснил он.

Перенаправить часть прибыли из компаний стоимости в технологический сектор после прошедшей коррекции планирует и Евгений Шиленков из "Велес Капитал". "Сейчас хороший момент разбавить портфели акциями стоимости, однако мы по-прежнему видим сильные перспективы в техсекторе на долгосрочном горизонте. Даже если текущие уровни не станут дном медвежьего рынка, докупка интересных бумаг на более низких уровнях может дать доходность выше среднерыночной после смены фазы рынка на рост", - добавил Максим Бирюков из "Альфа-Капитал".

В свою очередь Илья Купреев из "Газпромбанк - Управление активами" подчеркнул, что в отношении акций техсектора необходимо проявлять осторожность, так как некоторые эмитенты - например, Tesla (TSLA), имеют чрезвычайно высокую оценку по финансовым мультипликаторам с признаками "пузыря".

Перспективные сектора

Привлекательно из расчета инвестирования на долгосрочном горизонте сейчас смотрятся компании сектора производства полупроводников, облачных решений, программного обеспечения и медтехники, отмечают специалисты. Так, в акциях биотехнологий можно выделить Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Incyte Corporation (INCY) и Biomarin Pharmaceutical (BMRN) или взять экспозицию на весь индекс в целом, считает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Айнур Дуйсембаева из "БКС Мир инвестиций" выделила акции компаний сегмента полупроводников. "В отрасли по-прежнему наблюдается положительный дисбаланс, о чем свидетельствует информация о дефиците чипов для автомобильной индустрии и рост цен на память", - пояснила она. Эксперт добавила, что ожидает рост капитальных затрат со стороны производителей чипов, включая крупнейшего игрока Taiwan Semiconductors, что позитивно скажется на производителях оборудования для чипов Applied Materials (AMAT), KLA Corporation (KLAC) и Intel (INTC).

В "БКС Мир инвестиций" видят перспективы и у производителей видеоигр, в частности компании Sony (SNE) на фоне запуска новой приставки PS5. Среди сегмента программного обеспечения в компании выделили производителя инженерного программного обеспечения PTC (PTC). "Основные клиенты PTC - это представители циклических секторов (LG, Airbus, Boeing, Volvo, BMW, Toyota, Samsung, Lufthansa). Учитывая ожидаемое восстановление конечных рынков сбыта, мы ожидаем повышение спроса на ПО компании. Кроме того, в отличие от сектора компания торгуется по более низким уровням рыночных мультипликаторов", - отметила Дуйсембаева.

Весьма привлекательные оценки имеет Gilead (GILD) и Qualcomm (QCOM) - от 25% до 30% потенциального роста, добавил Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Из IT-титанов наиболее недооцененным эксперт считает бумаги Facebook (FB) с перспективой годового роста более 20%, а также Pfizer (PFE) и Netflix (NFLX), "которые неплохо подешевели на бирже, не потеряв при этом своей фундаментальной стоимости", добавил он.

Российский рынок

Российский рынок в принципе дешев по отношению к зарубежным аналогам, поэтому сейчас можно комфортно входить в него через индексные фонды, покупая все ключевые отрасли целиком, считает Валерий Емельянов. Среди российских бумаг, по его мнению, большой потенциал имеют акции "Интер РАО" (IRAO) - согласно оценкам специалиста бумаги компании недооценены почти на 50%. Эксперт добавил, что дешевле своих фундаментальных значений на 15-20% торгуется и весь нефтяной сектор РФ. Принести около 20% за год может и цветная металлургия, в том числе золотодобыча - "Русал" (RUAL), "Полюс" (PLZL) и "Норникель" (GMKN).

Из более современных индустрий, по мнению Емельянова, недорого смотрятся бумаги Московской биржи,"невзирая на просадку котировок на последних торгах". Владимир Потапов из ВТБ Капитал Инвестиции также выделил бумаги "Яндекс" (YNDX).

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией.