СПЧ весной представит для обсуждения проект по регулированию цифровой сферы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в марте-апреле представит для обсуждения проект концепции регулирования прав граждан в цифровом пространстве. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в воскресенье.

"Проект плана концепции с предложениями по регулированию цифровых прав и цифровой сферы в целом будет представлен общественности и специалистам для обсуждения в марте-апреле этого года", - сообщает пресс-служба.

В СПЧ отметили, что концепция защиты прав и интересов россиян в цифровом пространстве необходима для того, чтобы "определить основные направления, методологию и средства защиты прав граждан РФ". "Процессы все время ускоряющейся цифровизации государства и общества сейчас идут со значительным опережением развития соответствующего законодательства, защищающего "цифровые права" граждан", - говорится в сообщении.

Также, по мнению СПЧ, концепция поможет укреплению национального цифрового суверенитета и защите российских экономических интересов. "Концепция в дальнейшем послужит основой для совершенствования законодательства Российской Федерации, включая возможную разработку проекта Цифрового кодекса, призванного систематизировать правовое регулирование отношений в цифровом пространстве, обеспечение защиты прав и интересов граждан и обеспечение информационной безопасности нашей страны", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в СПЧ создается рабочая группа по защите цифровых прав граждан, в которую войдут в том числе представители IT-индустрии и Роскомнадзора.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 1 августа проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве. Перечень поручений по итогам заседания СПЧ бы опубликован 1 февраля на сайте Кремля.