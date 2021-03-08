Фондовые рынки в США изменились незначительно

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на американских биржах при открытии торгов в понедельник изменились незначительно в преддверии принятия нового пакета мер по стимулированию экономики в США.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 73,52 пункта (0,23%) и установился на отметке 31 569,82 пункта. Индекс S&P 500 потерял 6,93 пункта (0,18%) и оказался на отметке 3 835,01 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 103,24 пункта (0,80%), до 12 816,91 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,41 (0,62%), до $65,68. Стоимость фьючерсов на золото опустилась на $8,40 - до $1 690,10 за тройскую унцию.

6 марта Сенат Конгресса США проголосовал за выделение $1,9 трлн на меры по поддержке экономики. В феврале ожидания этих мер способствовали росту рынков, однако в последние недели инвесторы опасаются, что столь масштабные денежные вливания в экономику разгонят инфляцию. В этих условиях они предпочитают вкладываться в ценные бумаги казначейства США, а не акции компаний. Впрочем, результаты утренних торгов оказались более благоприятными, чем предполагала профильная пресса. The Wall Street Journal с утра предсказывал рынкам падение из-за страха перед инфляцией.