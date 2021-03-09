МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД планируют создать единую онлайн-площадку для продажи непрофильных активов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Сейчас мы прорабатываем вариант создания единой площадки продаж и более удобных сервисов для потенциальных покупателей, которые смотрят эти объекты на нашем сайте. В этом направлении работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации непрофильных активов.

Плутник пояснил, что летом 2020 года в реестре непрофильных активов насчитывалось 7,5 тыс. единиц.

"Это сложные активы, тысячи объектов, а их совокупная стоимость, рыночная оценка, не превышает нескольких миллиардов рублей, то есть это все очень мелкие объекты. Или даже если это крупные объекты, они находятся в таком месте, что цена с учетом локации и состояния невелика. Только редкие инвесторы готовы именно в этой точке вкладывать средства", - рассказал замглавы РЖД.

Он напомнил, что холдинг используют два способа работы с непрофильными активами - продажу и безвозмездную передачу органам местного самоуправления и субъектам для решения социальных задач.

"Это, например, больницы. Если мы передаем в дар региону больницу, там нельзя открыть коммерческую точку или торговый центр, регион обязан продолжать оказывать медицинские услуги населению. Это востребованная субъектами операция от РЖД. Для нашего финансового результата это не лучший вариант, но мы социально ориентированная компания", - уточнил Плутник, добавив, что недвижимое имущество компании сейчас продается на площадке "РТС-Тендер".

В презентации замглавы РЖД говорится, что в 2021 году холдинг планирует продать 1559 объектов недвижимого имущества (против 338 в 2020 году) стоимостью 2,76 млрд рублей (в 2020 году - 1,39 млрд рублей). Запланировано дарение 603 объектов (в 2020 году был передан 391 объект).

Стоимость акций и долей в компаниях, запланированных к продаже в 2021 году, оценивается в 13,6 млрд рублей против 18,97 млрд рублей в 2020 году.