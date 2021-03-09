РЖД рассматривают вариант совместной с НПФ "Благосостояние" продажи акций ТГК-14

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД рассматривают вариант продажи 39,81% акций "Территориальной генерирующей компании - 14" (ТГК-14) совместно с пакетом акций, который принадлежит НПФ "Благосостояние" (в общей сложности почти 90%). Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Мы будем пытаться [продать долю в ТГК-14] вместе с долей "Благосостояния", - сказал он.

По словам Плутника, сейчас разрабатывается стратегия продажи, один из вариантов - это продажа единого пакета совместно с "Благосостоянием" (аффилировано с РЖД). До сих пор спроса на актив по существующей цене не нашлось.

"Попробуем идти в сторону продажи единым пакетом, может, будем продавать не 39%, а около 90%, точно будем стараться выходить из этого актива", - добавил Плутник.

Продажа запланирована на 2021 год, потребуется оценка пакета акций.

ТГК-14 обеспечивает энергоснабжение двух регионов - это Забайкальский край и Республика Бурятия. В составе ТГК-14 семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.