РЖД рассчитывают создать арендный фонд территорий по всей стране

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что в перспективе смогут создать арендный фонд недвижимости, который будет приносить компании стабильный доход. Об этом журналистам заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Например, продаем какой-нибудь грузовой двор с условием, что РЖД по итогам реализации проекта получит себе 50 тыс. кв. метров современных арендных площадей. <...> Это будет современный арендный фонд, который будет приносить нам ежегодный доход. И вот так, собрав по разным грузовым дворам в разных городах эти объекты, компания может получать существенно больший доход. И, конечно, сократить расходы на их содержание", - сказал замглавы РЖД.

По его словам, для реализации этой идеи необходима подготовка соответствующего законодательства - механизма применения закона комплексного развития территорий к площадям РЖД.

Переговоры с Минтрансом

РЖД и Минтранс обсуждают возможность совместного использования части недвижимого имущества холдинга, которое позволит компании получать дополнительный доход. "У РЖД есть возможность вовлечения имущества для получения дополнительных доходов, в том числе имущества, которое находится в аренде для целей развития железнодорожного транспорта. Пока это имущество не включено ни в какиеперечни непрофильных активов. Сейчас совместно с коллегами из Минтранса и правительства разрабатываем механизм вовлечения этого имущества", - сказал Плутник.

Он пояснил, что раньше технологии работы железнодорожного транспорта требовали наличия большого пространства - речь идет о десятках гектар земли в крупнейших городах. И, согласно договорам аренды участков, которые заключались в 2003-2004 годах, РЖД могут использовать эти территории только для развития железнодорожного транспорта. При этом сегодня новые технологии требуют существенно меньших площадей.

"Если нам разрешат использовать эти участки, то, конечно, это станет куда более значимым источником финансирования нашей инвестиционной программы, чем продажа непрофильных активов", - сказал замглавы РЖД.