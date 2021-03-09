Минфин может частично профинансировать расходы бюджета за счет остатков 2020 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минфин РФ может частично профинансировать расходы бюджета в 2021 году за счет остатков прошлого года, одновременно сократив заимствования, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Бюджетные проектировки на 2021 год предполагают сохранение контрциклической направленности бюджета и повышенный размер дефицита в переходный период 2021 года (2,4% ВВП - прим. ТАСС), финансирование которого предполагалось за счет государственных заимствований. Вместе с тем фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований", - отметил Силуанов.

По его словам, сокращение заимствований поможет поддержать рост инвестиций и позволит долговому рынку спокойно реагировать на возможные санкционные риски. "Постепенное снижение заимствований поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки. Безусловно, это положительно скажется на процентных ставках в экономике, что позволит поддержать рост частных инвестиций, а также позволит долговому рынку спокойно реагировать на возможные санкционные риски", - подчеркнул министр.