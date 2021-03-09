Власти Хайнаня разъяснили процедуры заправки судов беспошлинным топливом

ХАЙКОУ /Китай/, 9 марта. /ТАСС/. Хайнаньский порт свободной торговли предоставляет китайским и иностранным судам возможность заправиться беспошлинным топливом в соответствии со стандартными процедурами, установленными для острова центральным правительством КНР. Об этом говорится в циркуляре, распространенном Министерством финансов Китая.

В документе, опубликованном экономическим регулятором совместно с учреждениями, курирующими вопросы транспорта, торговых взаимоотношений, внешней торговли и налогообложения, уточняются ключевые моменты, которые касаются возможности существенно сэкономить на логистике.

Как следует из циркуляра, беспошлинную заправку местным топливом в любое время можно осуществить в особой таможенной зоне порта Янпу на северо-западном побережье Хайнаня. Компании-производители, базирующиеся на территории провинции и предварительно прошедшие официальные формальности, получают право продавать судовладельцам углеводороды по льготной схеме.

В циркуляре уточняется, что заправляющиеся на Хайнане суда освобождаются как от пошлины, так и от НДС, а также от подоходного налога. Максимальный объем топлива, которое можно приобрести без уплаты обязательных взносов, рассчитывается по особой формуле, учитывающей длительность торгового маршрута, расход горючего и скорость плавучего средства.

Согласно документу, судно имеет возможность подать заявку на многократную заправку беспошлинным топливом. Для этого требуется предоставить компетентным госорганам пакет документов, в котором будет приведена стандартная информация о запланированных поставках грузов морским путем.

По официальной статистике, в 2020 году остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Согласно данным правительства, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. За 12 месяцев провинция зарегистрировала проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся на Хайнане морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.