Компания из "Технополиса Москва" вложит 20 млн рублей в расширение ассортимента продукции

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Компания "АКАДЕМИЯ-Т" из особой экономической зоны "Технополис "Москва" расширит ассортимент продукции для здорового питания, в оптимизацию производства инвестируют 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В середине марта в ОЭЗ "Технополис "Москва" будет запущена обновленная производственная линия компании "АКАДЕМИЯ-Т", которая специализируется на выпуске продуктов спортивного и лечебного питания. Инвестиции в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составят 20 млн рублей. Это позволит уже в 2021 году наладить выпуск пяти новых видов продукции", - сказал глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, столичной особой экономической зоне широко представлены компании, выпускающие различные товары для ведения здорового образа жизни. Этот кластер является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ и динамично развивается: компании предлагают собственные инновационные разработки и системно расширяют мощности. Подобный подход отличает и производителя спортивного питания "АКАДЕМИЯ-Т": компанией получено уже 10 патентов на изобретения, а ее инвестиции в собственное производство с момента основания превысили 80 млн рублей.

"АКАДЕМИЯ-Т" ведет свою историю с 1994 года, в особой экономической зоне столицы работает с 2015 года. Запуск обновленной линии по производству жидких форм поможет компании расширить ассортимент продукции за счет производства линейки гелей и функциональных напитков.

"В настоящее время предприятие выпускает порядка 70 продуктов спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. В компании под руководством лауреата Государственной премии профессора Энвера Токаева работают 50 сотрудников, в том числе пять кандидатов наук", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Продукция компании поставляется во все регионы России, используется при подготовке сборных команд РФ, спортивной Премьер-лиги и школ Олимпийского резерва. Экспортные поставки осуществляются в страны СНГ - Казахстан, Киргизию и Беларусь.