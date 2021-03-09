ВТБ начал принимать заявки от бизнеса на льготные кредиты под 3%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ с сегодняшнего дня начал прием заявок по новой льготной государственной программе кредитования под 3% годовых для предприятий из наименее восстановившихся отраслей экономики (программа "ФОТ 3.0"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ с 9 марта во всех регионах присутствия запустил прием заявок по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности № 279 (ФОТ 3.0). Ставка в рамках программы - 3% годовых", - отмечается в сообщении.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников подчеркнул, что банк считает приоритетом оказание адресной помощи компаниям, пострадавшим от последствий пандемии.

"В этой связи запуск новых правительственных мер поддержки, пришедших на смену программе на возобновление деятельности пострадавших предприятий, по которой ВТБ оказал помощь в сохранении 1 млн рабочих мест, является абсолютно необходимым и актуальным шагом. Мы ожидаем, что новым льготным инструментом в нашем банке могут воспользоваться не менее 10 тыс. предпринимателей. Со своей стороны, мы готовы принимать заявки по новой программе и на выгодных условиях оказать бизнесу необходимую дополнительную поддержку", - добавил Бортников, слова которого привела пресс-служба банка.

О программе

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса "ФОТ 3.0", которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. "ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0" (антикризисные кредиты под 2% годовых, программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса - прим. ТАСС), действие которой заканчивается 1 апреля.

Согласно условиям программы "ФОТ 3.0", процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.