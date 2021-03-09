Новак может провести в среду совещание по ситуации с ценами на нефтепродукты

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак планирует 10 марта провести совещание с отраслевыми министерствами и ФАС при участии представителей компаний по ситуации с ценами на нефтепродукты и сжиженный углеводородый газ, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Он добавил, что также будет обсуждаться вопрос корректировки демпфирующего механизма.

По данным других источников ТАСС в отрасли, правительство 6 марта провело совещание на уровне премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на котором рассматривалась возможность корректировки демпфирующего механизма. Еще один источник отмечал, что существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфера.

Демпфирующий механизм работает следующим образом: если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Вопрос о корректировке механизма возобновился после того, как нефть Brent на прошлой неделе выросла до более $69 за баррель из-за решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти большинством стран-участниц.

На Санкт-Петербургской бирже товарно-сырьевой бирже цены начали расти еще с середины февраля параллельно с нефтяными котировками. Цены на СУГ также обновили рекордные уровни.