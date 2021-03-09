Путин считает, что декарбонизация не должна вестись в узкокорыстных целях в ущерб РФ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность декарбонизации, подчеркнув, что она не должна при этом вестись в узкокорыстных целях и наносить ущерб РФ.

"Безусловно, декарбонизация - важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже, - подчеркнул глава государства во вторник на встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. - Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране".

По словам Путина, к работе на этом направлении "нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни". "Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии, - напомнил президент. - Поэтому здесь очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать".

Глава государства отметил необходимость вести эту работу не только внутри страны, но и, прежде всего, со странами Евразийского экономического союза, СНГ и "вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы".