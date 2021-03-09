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Orlen подписала контракт Exxon Mobil на поставки 1 млн тонн нефти в год

Сырье будет поставляться на НПЗ в Польше, Чехии и Литве

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала контракт с американской нефтегазовой корпорацией Exxon Mobil на поставки нефти. Об этом заявил во вторник в Twitter глава компании Даниэль Обайтек.

"Впервые в истории Orlen заключил долгосрочный контракт на поставки нефти из США. Контракт с Exxon Mobil предусматривает в течение года поставки в общей сложности около 1 млн тонн сырья для нужд наших НПЗ в Польше, Чехии и Литве. Мы продолжаем диверсифицировать источники поставок", - написал он.

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