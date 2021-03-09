Россияне потратили на цветы и конфеты к 8 марта около 530 млн руб.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россияне в период с 6 по 8 марта 2021 года потратили на цветы и кондитерские изделия около 530 млн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на эквайринговый бизнес банка.

"В минувшие праздничные выходные россияне потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 29% больше, чем годом ранее - порядка 530 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

При этом, по данным ВТБ, спрос на цветы в этом году вырос в полтора раза, на сладкие подарки - на 28%. Так, в цветочных россияне за праздничные выходные оставили около 50 млн рублей - на 48% больше, чем годом ранее. Расходы в кондитерских магазинах выросли менее существенно: за три дня на конфеты и торты было потрачено около 480 млн рублей, то есть на 28% больше, чем год назад, показали данные ВТБ.

Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости оказались сопоставимы с прошлогодними показателями. При этом общее количество транзакций выросло на четверть, а на конфеты и пирожные к празднику жители России тратили за один визит в магазин в среднем втрое больше, чем на букеты (1670 рублей против 500 рублей).

"В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, корпоративных поздравлений пока проводится меньше", - прокомментировал итоги праздничных выходных вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, слова которого привела пресс-служба банка.