"Базелевс" Тимура Бекмамбетова включили в десятку самых инновационных компаний мира

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Базелевс" российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова заняла седьмое место в десятке самых инновационных компаний мира по версии американского делового издания Fast Company благодаря успеху формата screenlife. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Кинокомпания "Базелевс" российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова вошла в десятку самых инновационных компаний мира в категории "Видео" по версии Fast Company. В рейтинге авторитетного американского издания кинокомпания "Базелевс" расположилась на седьмом месте, список категории возглавил стриминговый сервис Apple TV Plus. Студия Тимура Бекмамбетова стала единственной компанией из России в рейтинге Fast Company", - рассказали в компании.

Компания попала в десятку благодаря успеху изобретенного Бекмамбетовым формата screenlife, когда действие разворачивается на экране компьютеров или смартфонов. Первый проект в таком формате - хоррор "Убрать из друзей" (2015) - собрал в мировом прокате около $65 млн при бюджете в $1 млн, второй фильм - "Поиск" (2018) - при сопоставимом бюджете собрал $75 млн и удостоился приза зрительских симпатий на кинофестивале Sundance.

В 2020 году Бекмамбетов подписал соглашение с голливудской студией Universal на производство пяти полнометражных картин в формате screenlife. В январе 2021 года на Sundance показали новую продюсерскую работу Бекмамбетова - screenlife-адаптацию пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Сериал с современным пересказом библейских сюжетов в формате screenlife вошел в программу американского фестиваля SXSW, который откроется на следующей неделе.