WSJ: основатель Zoom подарил неизвестным 40% своих акций

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил неизвестным 40% принадлежащих ему акций компании стоимостью примерно $6 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как уточняет издание со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении финансовые документы, передача акций была совершена в прошлую пятницу из двух фондов, оформленных на Эрика Юаня и его жену. Сделка была оформлена именно как подарок. Получатели остались неизвестными, не уточнили их и в пресс-службе Zoom.

Основателю компании принадлежало около 15% от общего количества ее акций. Та часть, с которой он расстался в пятницу, составляет около 6% всех акций Zoom.

2020 год стал очень успешным для Zoom: в условиях карантина из-за пандемии ее видеосервис приобрел очень большую популярность. Цена одной акции в начале прошлого года не превышала $100, а к его концу торговалась уже на уровне $500. Сейчас цена одной акции составляет около $337.

По оценке агентства Bloomberg, капитализация Zoom в настоящее время составляет около $90 млрд.