В России начала работу краундлендинговая платформа Co-Fi

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Краундлендинговая платформа Co-Fi для креативной индустрии начала работу в России во вторник. Она поможет представителям творческих профессий получать финансирование под залог интеллектуальных прав, сообщила пресс-служба Ассоциации IPChain.

"9 марта в России запускается краундлендинговая платформа Co-Fi, благодаря которой представители креативных индустрий смогут получить деньги под залог интеллектуальных прав. Музыкантам, продюсерам, издателям, клипмейкерам и даже блогерам достаточно будет разместить заявку онлайн, обозначить необходимую сумму, процентную ставку и срок возврата средств. При этом желающим инвестировать в творческий проект будет предложено вложить деньги с доходностью 15-25% годовых", - говорится в сообщении.

По информации IPChain, первыми заемщиками выступят студия "Союз", музыкальное издательство "Рэй рекордс", компании "Союз мьюзик", "Русское кино" и "Лигалпикс".

Как считает председатель совета директоров платформы Co-Fi Александр Сухотин, для крупных компаний софинансирование проекта под залог интеллектуальных прав станет способом диверсифицировать свои активы, а для непрофессиональных инвесторов - возможностью заработать без высоких рисков, став партнером успешных представителей отрасли с хорошей репутацией. Он назвал Со-Fi прорывом в финансировании креативных индустрий.

"Российские банки крайне неохотно принимают интеллектуальную собственность в качестве залога. Краудлендинговая платформа, где заемщики без посредников встречаются с инвесторами, призвана возместить рынку неповоротливость консервативной системы", - цитирует Сухотина пресс-служба IPChain.

Отмечается, что платформа Co-Fi включена в реестр Банка России и сотрудничает с бюро кредитных историй, поэтому пользователю не нужно открывать счет в каком-либо банке. В пресс-службе также подчеркивают, что для работы с Co-Fi не требуется личного присутствия заемщика или инвестора в офисе оператора платформы.