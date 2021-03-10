Исследование: твиты Илона Маска стали руководством к действию для 37% инвесторов в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Почти 40% инвесторов в США хотя бы раз делали капиталовложения, основываясь на сообщениях американского предпринимателя Илона Маска в Twitter. Об этом свидетельствует опубликованные во вторник данные опроса, проведенного исследовательской компанией Piplsay.

По его сведениям, 16% респондентов многократно руководствовались в своих вкладах твитами Маска, еще 21% инвестировал раз или два, опираясь на его сообщения. При этом следят за его аккаунтом в Twitter 64% опрошенных, из них 43% - пристально.

В целом позитивно к персоне предпринимателя относятся 82% человек, из них 48% респондентов считают его "гением", 22% назвали "забавным", еще 12% - "безумцем" в хорошем смысле этого слова. Из положительных черт Маска участники опроса выделяют "его страсть и самоотверженность", а из отрицательных - "невежество" и "сумбурное поведение".

Исследование в онлайн-формате проводилось в период с 6 по 8 февраля, в нем приняли участие 30 400 человек старше 18 лет.

В настоящее время у миллиардера, который зарегистрировался в Twitter в 2009 году, порядка 48,7 млн подписчиков, в этой соцсети он часто высказывает свое мнение относительно некоторых компаний, также предприниматель является апологетом криптовалют. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX по подсчетам журнала Forbes оценивается в настоящее время в $166,2 млрд, по этому показателю он уступает только создателю компании Amazon Джеффу Безосу.