Reuters: Австралия, США и Япония объявят о финансировании производства вакцин в Индии

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в рамках переговоров, которые пройдут 12 марта в формате видеосвязи, объявят о достижении соглашения по финансированию увеличения производственных мощностей Индии по выпуску вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, договоренности ориентированы, в частности, на индийские предприятия, производящие препараты для американских компаний Novavax и Johnson & Johnson. Цель стран, как поясняет агентство, в сокращении задержек в производстве, ускорении вакцинации и борьбе с некоторыми мутациями нового коронавируса. Произведенные в Индии препараты будут использованы при вакцинации, в частности, в странах Юго-Восточной Азии.

Как сообщила ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, группа стран регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств, переговоры в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров четырех стран.