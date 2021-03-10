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ВТБ снизил ставку по ипотеке на квартиры большой площади до 7,9%

Речь идет о квартирах площадью от 65 кв. м
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках своей программы "Больше метров - ниже ставка" уменьшил ставку по ипотеке при покупке квартиры площадью от 65 кв. м. Теперь минимальная ставка составляет 7,9% годовых, снижение составило 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщается в пресс-релизе банка.

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"С 10 марта ВТБ улучшает условия по ряду ипотечных программ. Для покупателей квартир от 65 квадратных метров по программе "Больше метров - ниже ставка" кредит теперь доступен по ставке 7,9% годовых (снижение - 0,5 п.п.). Рефинансирование ипотеки сторонних банков ВТБ предлагает под 7,9% при условии оформления заявки через сайт (дисконт - 0,4 п.п.)", - отмечается в сообщении.

По сниженной ставке можно оформить ипотечный кредит как на новое жилье, так и на "вторичку". Максимальный срок ипотеки - до 30 лет, максимальная сумма - 60 млн рублей.

"Мы видим интерес со стороны заемщиков к квартирам большей площади и понимаем, что их покупка особенно актуальна для семей с детьми. С учетом востребованности нашей программы на рынке ВТБ принял решение улучшить условия по ней, предложив клиентам ставку ниже 8%. В первую очередь это поможет семьям купить большую квартиру, не повышая финансовую нагрузку - обычно это двухкомнатные и трехкомнатные объекты. Кроме того, ставка 7,9% станет одной из самых низких для приобретения недвижимости на вторичном рынке, что важно для быстрого переезда в новое жилье", - прокомментировал снижение начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

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