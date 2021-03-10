ФТС увеличила перечисления в бюджет в январе - феврале на 6,9%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь - февраль 2021 года перечислила в бюджет 772,3 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, следует из сообщения службы.

"За январь - февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За два месяца 2020 года сумма перечислений в бюджет РФ составила 722,3 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что в структуре таможенных платежей 67,6% составляют платежи, взимаемые при ввозе товаров. Общая сумма платежей при импорте товаров за январь - февраль 2021 года составила 522,4 млрд рублей. В настоящее время наблюдается рост внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта, который по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 3,1%. В феврале 2021 года платежи, взимаемые при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 32% и составили 302 млрд рублей, указали в ФТС.

По данным Федеральной таможенной службы, доля экспортной составляющей в общем объеме доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на протяжении последних лет поэтапно снижается - по итогам января - февраля 2021 года она составила 31,7%. Общая сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, за январь-февраль 2021 года составила 244,6 млрд рублей, в феврале - 124,3 млрд рублей.