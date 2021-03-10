Epic Games подала в суд на Google в Австралии за нарушение прав потребителей

СИДНЕЙ, 10 марта. /ТАСС/. Американская компания - разработчик видеоигр Epic Games в среду обратилась в Федеральный суд Австралии с жалобой на отделение технологического гиганта Google, обвинив его в нарушении местного закона о защите прав потребителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте разработчика.

Epic Games утверждает, что Google Australia злоупотребляет своим контролем над операционной системой Android, нарушая ем самым права потребителей и подрывая основы конкуренции. "Google предписывает всем приложениям, предлагаемым через цифровой магазин Google Play Store, использовать платежную систему Google, хотя допускает возможность альтернативных способов оплаты на своей платформе", - говорится в сообщении.

По мнению разработчика, Google намеренно делает установку приложений вне экосистемы платформы "исключительно сложной" для пользователей, что подтверждает отчет австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), опубликованный в сентябре прошлого года. Как указывалось в отчете, не менее 90% приложений для Android в Австралии были загружены из Google Play Store. "Google создает иллюзию открытости, заявляя о наличии альтернативных магазинов на своей платформе или допуская прямую загрузку приложений сторонних поставщиков. Такие случаи настолько редки, что едва ли могут свидетельствовать об отсутствии монополии Google в системе Android", - отметил основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини.

В своем заявлении в Федеральный суд Австралии Epic Games просит соблюсти правила честной конкуренции и вернуть потребителям право выбора способа оплаты контента. "Потребители имеют право устанавливать приложения из источников по своему выбору, а разработчики имеют право честно конкурировать на рынке. Если разработчики будут предлагать пользователям приложения из разных источников и с разными вариантами оплаты, то Google будет вынужден конкурировать с ними на равных. Epic [Games] не добивается возмещения убытков, а просто стремится к справедливой конкуренции, которая принесет пользу и потребителям, и разработчикам", - отмечает компания.

Разработчики против Apple и Google

В сентябре прошлого года разработчики мобильных приложений во главе с Epic Games учредили организацию под названием Coalition for App Fairness ("Коалиция за равноправие приложений") для борьбы за свои права в спорах с владельцами цифровых магазинов, таких как App Store и Google Play Store. В состав коалиции входят более 40 компаний, в том числе шведский музыкальный сервис потокового вещания Spotify, разработчики приложения для знакомств Tinder и Match Group.

Участники коалиции настаивают на том, что ни один онлайн-магазин не вправе присваивать себе единоличное право на совершение покупок с помощью только приложений, размещенных на его платформе. Кроме того, разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний - создателей таких платформ.