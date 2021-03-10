Минэнерго планирует в апреле внести генсхему газификации до 2030 года в правительство

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики планирует внести генеральную схему по газификации регионов России до 2024 и 2030 годов на рассмотрение в правительство. Об этом заявил замначальника департамента добычи нефти и газа Виктор Антошин, выступая на заседании комитета по энергетике в Госдуме.

"В апреле мы будет данный документ отправлять в правительство на рассмотрение", - сказал он.

По его словам, план газификации Восточной Сибири будет предоставлен отдельным документом.

В июне 2020 годп президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году.

Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.