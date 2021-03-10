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ЦБ остановил попытку манипуляции акциями "Россети Юг", организованную через Telegram-канал

По данным на Московской бирже, волатильность стоимости бумаги в течение дня, от минимальных до максимальных значений, составила около 7,7%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России выявил попытку манипулирования акциями "Россети Юг" в марте этого года, организованную физлицами через Telegram-канал, сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

5 марта регулятор выявил нерыночное ценообразование в обыкновенных акциях "Россети Юг". Согласно данным на Московской бирже, волатильность стоимости бумаги в течение дня, от минимальных до максимальных значений, составила около 7,7%.

"Были выявлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленных на создание искусственной волатильности на рынке данных акций. Были выявлены лица, которые вовлекали в такую деятельность и лица, которые принимали участия в такой деятельности", - рассказал глава департамента ЦБ.

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