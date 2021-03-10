Пассажиропоток аэропорта Липецка планируется увеличить в 2021 году в три раза

ТАСС, 10 марта. Липецкие власти намерены в 2021 году увеличить пассажиропоток международного аэропорта Липецка с 50 тыс. до 150 тыс. человек в год. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов.

"Потенциально задача по аэропорту в этом году с 50-70 тыс. пассажиропотока, это очень низкая цифра, планируем сделать пассажиропоток 150 тыс., а дальше развивать и увеличивать", - сказал Тузов во время круглого стола по вопросам развития транспорта в Общественной палате РФ.

Он уточнил, что согласно расчетам, которые провели региональные власти, аэропорт сможет стать безубыточным при уровне пассажиропотока в 400 тыс. человек. Тузов добавил, что с начала года аэропорт открыл новые направления в другие российские города, а с апреля планирует запустить рейсы в Турцию и Тунис.

Ранее Росавиация одобрила выделение субсидий на шесть маршрутов из Липецка в 2021 году: это прямые рейсы в Санкт-Петербург, Казань, Анапу, Симферополь, Минеральные воды и Сочи.

Липецкий аэропорт создан в 1961 году, в 2008 году получил статус международного и был включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". В 2015 году в нем появился пункт пропуска через госграницу РФ и был выполнен первый международный рейс.