Введение запрета иностранцам работать экскурсоводами отложат до 2022 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Введение в действие законопроекта, устанавливающего правила аттестации гидов и экскурсоводов на туристских маршрутах, а также разрешающего заниматься этой деятельностью только гражданам РФ, будет отложено на июль 2022 года. Соответствующая поправка рекомендована в среду комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению инициативы.

"Срок вступления федерального закона продлен. Он вступит в силу с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. В исходной редакции законопроект после его принятия должен был вступить в силу 1 июля 2020 года.

"Услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах оказываются гражданами Российской Федерации, прошедшими аттестацию... если иное не предусмотрено международными договорами", - говорится в исходной редакции законопроекта. Инициатива также устанавливает основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков. Согласно документу, экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут проходить аттестацию раз в пять лет.

Еще одна одобренная комитетом поправка продлевает срок действия ранее выданных аттестатов экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников до 1 января 2024 года вместо 1 января 2022 года. В комитете уточнили, что во втором чтении Госдума может рассмотреть законопроект 23 марта.

"Важно, чтобы гиды были компетентны, озвучивали только объективную и достоверную информацию и преподносили ее интересно. Сегодня экскурсии для зарубежных туристов подчас проводят иностранные граждане, не обладающие глубокими знаниями об истории, культуре и традициях нашей страны. И с этой точки зрения введение аттестации гидов, поправка о том, что экскурсоводом может работать только гражданин РФ, а также попытка систематизировать информацию об экскурсоводах в реестре более чем оправданы", - заявил глава комитета Борис Пайкин.