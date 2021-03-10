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Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 0,8%

В феврале российская валюта просела на 0,1%
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в феврале 2021 года снизился на 0,1% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года - на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - февраль реальный эффективный курс рубля упал на 15,6%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале вырос на 0,3% по сравнению с январем, а с начала года - на 0,4%. При этом курс рубля к евро вырос на 1,2% к январю и на 1,1% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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