Число предприятий в 11 ключевых технопарках Хайнаня к концу 2020 года превысило 38 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Общее число зарегистрированных предприятий в 11 ключевых парках промышленного, технического и инновационного развития свободного торгового порта южной китайской провинции Хайнань к концу 2020 года превысило 38,2 тыс. Такие данные опубликовала газета " Хайнань жибао ".

Совокупный операционный доход данных предприятий за прошедший год составил порядка 466,53 млрд юаней ($71,6 млрд), что на 80,85% превысило показатель 2019 года. Налоговые поступления с их операционной деятельности за указанный период составили 39,53 млрд юаней ($6 млрд) - рост на 12,32% в годовом выражении. Ключевые технопарки свободного торгового порта занимают не более 2% площади территории Хайнаня, однако приносят до 35,7% от общего объема налоговых поступлений в бюджет провинции.

К примеру, отметило издание, операционный доход зоны экономического развития Янпу в прошлом году вырос на 35,25% в годовом выражении, до 161,33 млрд юаней ($24,7 млрд). Центральный коммерческий район города Санья, в свою очередь, за счет улучшения бизнес-среды смог привлечь 11 из 500 крупнейших предприятий мира, а также пять из 500 крупнейших предприятий Китая.

Согласно официальным данным, только за 2020 год в 11 ключевых технопарках провинции было зарегистрировано около 20 тыс. новых предприятий. К концу декабря прошлого года объем привлеченных инвестиций в основные фонды ключевых технопарков провинции составил порядка 60,5 млрд юаней ($9,2 млрд).

В июне прошлого года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывают завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.