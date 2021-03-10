Кабмин скорректирует цену внутреннего рынка в формуле демпферного механизма

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на совещании с профильными органами государственной власти и нефтегазовыми компаниями приняло решение скорректировать демпфирующий механизм, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Об этом сообщает правительство России.

"По итогам обсуждения участниками совещания было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 гг., а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущие периоды", - говорится в сообщении.

В совещании принимали участие вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко.

Таким образом формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. В частности, со стороны вертикально интегрированных компаний на необходимость такого решения указывал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, а со стороны независимых АЗС - президент "Российского топливного союза" Евгений Аркуша.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. Эксперты ранее говорили ТАСС, что розничный, оптовый и мелкооптовый рынки находятся на грани рентабельности в текущих налоговых условиях.

На прошлой неделе цена нефти выросла до более $69 за баррель из-за решения ОПЕК+ 4 марта оставить в апреле без изменения текущие квоты на добычу для всех стран, кроме России и Казахстана. Это спровоцировало в том числе рост оптовых цен на бензин и дизель.