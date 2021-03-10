Центробанк ожидает пика годовой инфляции в середине марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пик инфляции в России будет достигнут в середине марта, в апреле рост цен замедлится, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ (выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

"Локальный максимум годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в середине марта, после чего она снизится к концу апреля вследствие эффекта низкой базы", - говорится в бюллетене.

Вместе с тем из-за сохраняющегося повышенного роста цен в I квартале увеличилась вероятность того, что к концу года инфляции будет близко к верхней границе прогноза ЦБ 3,7-4,2%. "Совокупность действия ряда факторов в настоящее время поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне и могут задержать возврат инфляции к 4% до 2022 года", - отмечают авторы.

По их оценкам, в феврале годовая инфляция в РФ достигла 5,7% из-за сохранения повышенных текущих темпов роста цен с поправкой на сезонность, а также эффекта низкой базы февраля 2020 года.

"По нашим оценкам, текущий уровень инфляционного давления с поправкой на действие разовых и временных факторов находится несколько выше 4%", - говорится в бюллетене.

Рост экономики

Российская экономика в январе - феврале 2021 года показала положительную динамику - лучше ожиданий. "В январе - феврале 2021 года российская экономика показала положительную динамику при высокой отраслевой неоднородности. Производство в ряде отраслей превысило докоронавирусный уровень, в то время как в других отраслях оно оставалось существенно ниже этого уровня. Мягкая денежно-кредитная политика и бюджетные меры продолжают поддерживать экономическую активность и внутренний спрос", - отмечается в документе.

ЦБ прогнозирует, что по итогам 2021 года рост ВВП России составит около 3-4%, в 2022 году - 2,5-3,5%, в 2023 году - 2-3%. При этом регулятор ранее отмечал, что российская экономика уже прошла часть восстановительного пути, устойчивый переход к которому ранее прогнозировался в 2021 году. Таким образом, пик восстановительной динамики также сместился - с 2022 года на 2021 год.