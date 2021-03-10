Минфин счел маловероятным введение единой ставки налога на имущество организаций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Введение единой ставки налога на движимое и недвижимое имущество компаний маловероятно, Минфин будет искать другие варианты. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы будем искать другие варианты, непосредственно сделать единую ставку вряд ли получится", - сказал Сазанов.

Он добавил, что Минфин обсуждает другие конструкции, а не только единую ставку налога на движимое и недвижимое имущество компаний. "Возможно как-то обсуждать какие-то категории недвижимого имущества, какие-то искать модификации, но пока шансов на сближение мало, именно по единой ставке. Мы обсуждаем другие конструкции, сейчас не буду вдаваться в детали, но мы обсуждаем другие конструкции, которые могли бы быть, но это не единая ставка, точнее, не только единая ставка", - отметил замминистра.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что Минфин РФ готов рассмотреть предложение бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину.

Решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако отмена вызвала много споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества.

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный региональный перечень.