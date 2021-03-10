Источники: Восточный экономический форум, скорее всего, состоится в 2021 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ), вероятнее всего, состоится в этом году, сообщили ТАСС в среду два источника, близкие к организации форума и вовлеченные в процесс подготовки к нему.

"ВЭФ в этом году с большой долей вероятности состоится, даты пока обсуждаются, но речь идет об осени. Формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал один из собеседников ТАСС.

ВЭФ был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это один из крупнейших экономических форумов в России, который ежегодно собирает несколько тысяч участников, делегатов и представителей прессы.

Традиционно мероприятие проходит в первых числах сентября на острове Русский в Приморье. В 2020 году из-за пандемии форум не состоялся, о переносе сообщил в июне фонд "Росконгресс", который выступает организатором ВЭФ. В начале марта 2021 года на сайте форума появилось сообщение, что его планируется провести во Владивостоке в сентябре. Более точные даты не назывались.