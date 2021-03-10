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Путин поручил обеспечить приток инвестиций в регионы СФО с трудной экономической ситуацией

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить приток инвестиций в регионы Сибири с трудной социально-экономической ситуацией.

"Нужно обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны", - сказал Путин в среду, комментируя на совещании с членами правительства доклад премьер-министра Михаила Мишустина о его поездке в регионы Сибири.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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