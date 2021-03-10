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Минэнерго ожидает сложного паводкового периода из-за большого уровня выпавшего снега

Подготовку к такому периоду уже начали, отметил глава министерства Николай Шульгинов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Большое количество выпавшего этой зимой снега может привести к сложному прохождению паводкового периода, заявил на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Сильные снегопады повлияли на запасы воды в снеге, а также на уровни воды в водохранилищах. Все эти показатели выше средних многолетних значений. И мы ожидаем сложного прохождения паводкового периода. К такому периоду мы уже начали подготовку", - отметил он.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), высота снежного покрова и высокое содержание в нем воды на большей части европейской территории Российской Федерации приблизительно в полтора-два раза выше многолетних значений. Сложная паводковая обстановка ожидается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Также ученые отмечают, что из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая.

Теги
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
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