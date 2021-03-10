Депутат от ЛДПР внес законопроект о расширении применения прогрессивной ставки НДФЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС /. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о расширении применения прогрессивной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Законопроект предполагает, что налогоплательщики, доход которого не превышает 17 тыс. руб. в месяц (в расчете на год - 204 тыс. руб.), освобождаются от уплаты НДФЛ. Для граждан с ежегодным доходом более 204 тыс. рублей сохраняется ставка в 13%, от 5 млн рублей - 15%, от 10 млн рублей - 25%, от 100 млн - 35%.



"В соответствии с методикой Всемирного банка, к среднему классу принадлежат люди с доходами свыше полутора минимальных. По этому критерию, для России - это 17 тыс. руб., о чем также говорил Президент России. Таким образом законопроектом предусматривается государственная поддержка среднего класса в России, на который в большей степени пришлось сокращение рабочих мест и заработных плат, вызванных кризисом 2020 года", - говорится в пояснительной записке.



Применение дифференцированной системы налоговых ставок позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тыс. руб. в месяц и среднего класса в

сторону более доходных групп населения, но и позволит увеличить поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%, указывает автор законопроекта.



Сейчас ставка НДФЛ составляет 13%, для доходов свыше 5 млн рублей - 15% (с 1 января).