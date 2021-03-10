Внутренний туризм в России за три месяца зимы сократился на 25%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россияне за три месяца зимы совершили 15 млн поездок, что на 25% меньше доковидных показателей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Уже сейчас можно подвести итоги зимнего туристического сезона. У нас за три месяца по стране отправилось в поездки около 15 млн россиян, включая однодневные поездки. Это на 25% меньше доковидных показателей прошлого года", - сказала Догузова.

При этом зимний туристический сезон в России захватывает еще и март, напомнила глава ведомства. Сохраняется высокая загрузка на горнолыжных курортах страны, а на Байкале продолжается высокий сезон, когда туристы стремятся попасть на знаменитый лед этого озера, отметила Догузова.

Снижение зимних показателей прежде всего связано с тем, что из-за действовавших ограничений на работу музеев не восстановился культурно-познавательный туризм, также практически отсутствовал деловой туризм, что очень актуально для крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, пояснила руководитель Ростуризма.

Рост по отдельным направлениям

"При этом люди отправились за город, на природу, и повышенным спросом у нас пользовались все горнолыжные курорты страны, по ним загрузка выросла на 15-20%. При этом особо отмечу Шерегеш и Архыз, куда был особенно повышенный спрос, и эти курорты впервые вышли на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городов, из Москвы, из Петербурга", - отметила Догузова.

Кроме того, этой зимой на 10% по сравнению с прошлым сезоном выросла загрузка отелей на юге России. Россияне отправлялись в южные регионы за комфортной погодой, чтобы можно было гулять и оздоравливаться в местных санаториях, сообщила глава Ростуризма.

Также увеличился турпоток по новым зимним экологическим направлениям, которые ранее не пользовались таким повышенным спросом у россиян, отметила она. Это Алтай, Байкал, Русский Север, включая Мурманск, Карелию и Архангельскую область, уточнила Догузова.

"Люди ехали туда за яркими зимними впечатлениями - это и северное сияние, и различные виды зимней рыбалки, и лед Байкала, и многое другое. Здесь у нас рост по некоторым регионам, к примеру, по Республике Алтай, по Байкалу практически в 2 раза", - сообщила она.

Важно, что зимний сезон прошел без вспышек коронавируса на курортах, подчеркнула Догузова.