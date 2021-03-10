Энергопотребление в России зимой выросло на 5%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в осенне-зимний период (ОЗП) 2020-2021 годы на 5% выше аналогичного показателя в ОЗП 2019-2020 годы, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Максимум потребления мощности энергосистемы России в этот ОЗП - он выше на 5% предыдущего ОЗП и составил почти 158 ГВт, производство электроэнергии также выросло на 4%. Основной прирост пришелся на тепловые станции. В целом на тепловых станциях было произведено 60% объема электроэнергии", - отметил Шульгинов.

Глава Минэнерго подчеркнул, что экстремальные климатические условия не стали критическими для работы единой энергосистемы России, а также не привели к росту цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

При этом в 11 территориальных энергосистемах России был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии. В частности, речь идет о Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также республике Крым.

Министр добавил, что в настоящее время ведомство продолжает следить за ситуацией в сфере энергоснабжения в России для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

"Считаю, что ответственное отношение энергокомпаний России к подготовке к самому сложному периоду своей работы - осенне-зимнему периоду - в сочетании с внедренной недавно системой рискоориентированного подхода контроля такой подготовки полностью себя оправдывает", - подытожил он.